Пропавшая во время урагана собака вернулась к хозяйке спустя пять лет

Йоркширский терьер пропал после урагана в США и вернулся к хозяйке через 5 лет

В США хозяйка спустя пять лет воссоединилась с питомцем, который пропал во время разрушительного урагана. Подробностями истории поделился USA Today.

В 2020 году, когда на юго-запад штата Луизиана обрушился ураган Лора, Дебби ЛаФлер жила в Лейк-Чарльзе вместе со своим шестилетним йоркширским терьером Кингстоном. Шторм оставил повсюду разрушения и горы мусора, и Дебби, вернувшись домой после спада стихии, не обнаружила питомца на месте. Несмотря на поиски и помощь добровольцев, собаку не удавалось найти, и семья уже смирилась с потерей.

Однако спустя почти пять лет, в марте 2025 года, Дебби получила письмо от службы GPS-отслеживания PetLink. Женщина не поверила, узнав, что Кингстон наконец-то найден в 300 милях от дома на территории Университета Южного Миссисипи. Нашедшие собаку студенты дали ей имя Бенджи и думали оставить животное у себя, пока не нашли у него микрочип. Тогда же выяснилось, что это Кингстон, пропавший пять лет назад.

Вскоре Дебби приехала на кампус, чтобы забрать любимца. Постаревшая собака сразу узнала хозяйку и побежала к ней. Теперь Кингстон привыкает к жизни с новым питомцем Дебби — трехлетним ши-тцу Купером.

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