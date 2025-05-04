Число пострадавших при взрыве в девятиэтажке на юго-западе Москвы выросло

Число пострадавших при взрыве в доме на юго-западе Москвы увеличилось до 10

Число пострадавших при взрыве в многоэтажном доме на юго-западе Москвы увеличилось до 10. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

О взрыве и пожаре на юге столицы стало известно около 21:00. После хлопка в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, горят квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Предварительная причина произошедшего — взрыв газа. Telegram-каналы писали, что некоторые жильцы оказались заблокированы. В результате взрыва есть пострадавшие, в том числе дети. По меньшей мере два человека задохнулись.

Ранее при взрыве газовой трубы в Малайзии были ранены свыше 100 человек.