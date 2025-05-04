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На юге Москвы произошел взрыв в многоэтажке

112: в многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве произошел взрыв

На юге Москвы произошел взрыв в многоэтажке на улице Генерала Тюленева. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, после взрыва начался сильный пожар. Одна из квартир сильно повреждена. Данных о пострадавших не поступало.

Вечером 12 апреля появились сообщения о мощном взрыве в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске. В доме на Промышленной улице взорвался бытовой газ. Огонь и взрывная волна нанесли значительные повреждения фасаду здания, а также выбили стекла в близлежащих домах.

Замначальника главного управления МЧС России по Югре Роман Артамонов рассказал, что на первом этаже дома из шести квартир повреждены пять. В них были разрушены межкомнатные перегородки. Из здания эвакуировали 35 человек, в том числе девять детей. На базе средней школы №6 для них развернули пункт временного пребывания. В результате ЧС пострадали четыре человека, трое из них были доставлены в больницу.

Ранее вологжане заявили о взрывах в домах из-за самогонщиков.

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