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При опрокидывании круизных судов в КНР пострадали десятки человек

В Китае не менее 60 человек пострадали при опрокидывании круизных судов
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Matt Slocum/AP

В городе Цяньси на юго-западе Китая опрокинулись два прогулочных судна, при этом пострадали 60 человек. Об этом сообщает Xinhua.

Согласно публикации, круизные суда перевернулись на реке в провинции Гуйчжоу около 16:40 (11:40 мск). При этом трое человек получили несовместимые с жизнью травмы, еще 14 пропали без вести.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия, чтобы найти пропавших без вести и оказать помощь пострадавшим.

В конце апреля в Дагестане три человека пострадали, когда во время путешествия по реке в Сулакском каньоне лодка врезалась в скалу. Всего на борту было восемь туристов, одного из них спасти не удалось. 3 марта Советский районный суд Махачкалы принял решение об аресте предпринимателя, который организовал прогулку на катере. Согласно материалам дела, бизнесмен организовал катание на катере, наняв сотрудника, у которого не было необходимых прав для управления маломерным судном.

Ранее в Вашингтоне самолет с 60 пассажирами упал в реку после столкновения с вертолетом.

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