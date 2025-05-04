РИА Новости: на здании в Мелитополе появится мурал памяти Олеся Бузины

На здании в Мелитополе появится мурал памяти журналиста и писателя Олеся Бузины. Мурал появится на здании исторического парка «Россия — моя история», сообщает РИА Новости.

Рядом с портретом Бузины создатели композиции нанесли его цитату «попытка украинизировать восток и юг Украины — Новороссию приведет к распаду страны».

В 2015 году Олесь Бузина получил пять пуль в Киеве. Одна из них пришлась ему в голову.

Перу Бузины принадлежат книги «Революция на болоте», высмеивающие события Оранжевой революции 2004 года, «Тайная история Украины-Руси», а также «Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину» и «Вурдалак Тарас Шевченко». Содержание всех этих книг радикально противоречит официальной истории Украины.

До этого в Мелитополе открыли бюст Юрия Гагарина. Строительство фундамента под памятником профинансировали командир отдельного разведбатальона №112 Алексей Кочегура и помощник депутата Госдумы Кирилл Юрьевич Чембуридзе.

Ранее в Мелитополе решили установить первый памятник военкору.