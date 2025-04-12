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В Запорожской области открыли бюст Гагарину

В Мелитополе на одноименной улице открыли бюст первому космонавту Гагарину
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РИА Новости

Бюст первому космонавту Юрию Гагарину открыли на улице его имени в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

В мероприятии приняли участие летчик-космонавт Федор Юрчихин, заместитель губернатора региона Антон Тицкий и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В нашем городе открывается памятник Юрию Алексеевичу Гагарину, человеку, который прославил нашу страну, народ, нашу научную мысль. В очередной раз доказав, что сильнее и мудрее нет ни государства, ни народа», — сказал на открытии глава области.

Строительство фундамента под памятником профинансировали командир отдельного разведбатальона №112 Алексей Кочегура и помощник депутата Госдумы Кирилл Юрьевич Чембуридзе.

12 апреля первый вице-премьер России Денис Мантуров вручил госнаграды выдающимся представителям и коллективам российской ракетно-космической отрасли. В числе награжденных — космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, удостоенные ордена Гагарина указом президента.

Ранее Путин поздравил ветеранов и сотрудников космической отрасли.

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