В Запорожской области открыли бюст Гагарину

Бюст первому космонавту Юрию Гагарину открыли на улице его имени в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.
В мероприятии приняли участие летчик-космонавт Федор Юрчихин, заместитель губернатора региона Антон Тицкий и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«В нашем городе открывается памятник Юрию Алексеевичу Гагарину, человеку, который прославил нашу страну, народ, нашу научную мысль. В очередной раз доказав, что сильнее и мудрее нет ни государства, ни народа», — сказал на открытии глава области.
Строительство фундамента под памятником профинансировали командир отдельного разведбатальона №112 Алексей Кочегура и помощник депутата Госдумы Кирилл Юрьевич Чембуридзе.
12 апреля первый вице-премьер России Денис Мантуров вручил госнаграды выдающимся представителям и коллективам российской ракетно-космической отрасли. В числе награжденных — космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, удостоенные ордена Гагарина указом президента.
Ранее Путин поздравил ветеранов и сотрудников космической отрасли.