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На АЭС в Финляндии произошла авария

На финской АЭС «Олкилуото» произошла утечка теплоносителя
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Wikimedia Commons

На атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото» в Финляндии произошла утечка теплоносителя. Об этом со ссылкой на заявление оператора станции Teollisuuden Voima сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел еще 7 марта, и, по утверждению Teollisuuden Voima, не представлял опасности для сотрудников АЭС, окружающей среды или ядерной безопасности. На третьем энергоблоке станции зафиксирована утечка теплоносителя в связи с заполнением бассейна реактора. Ее объем составил около 100 кубических метров.

С 1 марта третий реактор АЭС находится на ежегодном техническом обслуживании.

19 ноября сообщалось, что в Финляндии приостановили выработку электроэнергии на втором энергоблоке атомной электростанции «Ловииса» из-за неисправности систем реактора.

17 ноября сообщалось, что на третьем блоке АЭС «Олкилуото» было прервано производство электроэнергии из-за неисправности турбины. Компания — владелец станции отмечала, что произошедшее не отразилось на ядерной безопасности: первый и второй блоки АЭС работают в штатном режиме.

Ранее стало известно, что Финляндия остается транзитером российского ядерного топлива.

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