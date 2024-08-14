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Утечка произошла в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1»

NHK: на аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

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Eugene Hoshiko/Pool via Reuters

Утечка около 25 тонн воды с радиоактивными веществами произошла в здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии. По данным телеканала NHK, вода не попала в окружающую среду.

По информации компании TEPCO, управляющей станцией, утечка была обнаружена 9 августа после аномального снижения уровня воды в резервуаре для контроля воды в бассейне охлаждения отработанного ядерного топлива. В ходе проверки уровень воды в самом бассейне оказался в норме. Подача новой воды была временно приостановлена, и для обследования помещений был использован робот.

Установлено, что утекшая вода попала в подвал здания через дренажные отверстия, но наружу не вышла.

Несмотря на приостановку подачи новой воды, оператор уверяет, что проблем с охлаждением отработанного ядерного топлива нет: температура в бассейне может подняться максимум до 46 градусов, что ниже предельных значений в 65 градусов. На этой неделе планируется повторный запуск робота для определения точного места утечки и ее причины.

В марте 2011 года после мощного землетрясения магнитудой 9,0 и последующего цунами высотой до 15 метров произошла авария на АЭС «Фукусима-1». Это привело к затоплению системы энергоснабжения и сбоям в охлаждении реакторов, что вызвало взрывы водорода на первом, третьем и четвертом блоках. Чтобы предотвратить выброс радионуклидов в атмосферу, осенью того же года над первым энергоблоком был установлен защитный купол.

Ранее на АЭС «Фукусима-1» снова начали сбрасывать воду.

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