Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Росавиация: в аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В столичном аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс во Внуково», — написал представитель агентства.

Кореняко добавил, что во время действия ограничений экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на работу Внуково вводились с 9:06 мск. По словам Кореняко, подобные меры необходимы были для обеспечения безопасности полетов.

30 апреля временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля. Кореняко заверил, что принимались все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.