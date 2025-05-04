В Петербурге возбудили дело против владелицы Mercedes, специально наехавшей на людей

Женщина на Mercedes умышленно въехала в толпу в центре Петербурга

Женщина за рулем Mercedes въехала в толпу в центре Санкт-Петербурга и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу и области.

После инцидента на автомобилистку составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования и возбудили уголовное дело. По версии следствия, женщина наехала на посетителей кафе умышленно, так как находилась в конфликтных отношениях с представителями заведения.

«В отношении дамы полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается», — сказано в сообщении.

ДТП произошло 3 мая около одного из кафе на улице Рубинштейна. Предварительно, женщина-водитель была в состоянии алкогольного опьянения. После наезда на посетителей ресторана она попыталась скрыться с места происшествия. Ее автомобиль был задержан правоохранителями, после чего женщина «устроила истерику».

В результате наезда пострадал гражданин Сирии. Он был госпитализирован. В больнице у него диагностировали перелом голени. По словам иностранца, женщина «чуть-чуть притормозила» и наехала на его ногу.

Ранее в Японии машина наехала на школьников, пострадали семеро.