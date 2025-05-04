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В Румынии на вокзале столкнулись два поезда

Два поезда столкнулись на вокзале в Румынии, пострадали 24 человека
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Creative Lab/Shutterstock

На железнодорожном вокзале в городе Констанца в Румынии столкнулись два поезда, в результате происшествия пострадали 24 человека. Об этом сообщает Digi 24.

«На станции Констанца произошла железнодорожная авария, в которую попали два поезда», — говорится в сообщении.

После инцидента 20 человек прошли медицинское обследование на месте происшествия, остальные были доставлены в больницу.

Железнодорожное движение на станции Констанца временно реорганизовано.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае поезд сбил женщину, которая случайно оказалась на железнодорожных путях. Сотрудница станции Кадала принимала участие в субботнике, женщина вышла на железнодорожные пути и попала под поезд. От удара пострадавшая потеряла сознание, она госпитализирована, состояние девушки медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее подросток в наушниках попал под электричку.

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