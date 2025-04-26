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В Забайкалье женщина попала под поезд и выжила

В Забайкалье женщина попала под поезд во время субботника
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Shutterstock/Anna Nestera

В Забайкальском крае поезд сбил женщину, которая случайно оказалась на железнодорожных путях. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на станции Кадала днем 25 апреля. По информации Chita.ru, сотрудница станции принимала участие в субботнике, вышла на железнодорожные пути и попала под поезд. От удара пострадавшая потеряла сознание, она госпитализирована, состояние девушки медики оценивают как удовлетворительное.

По факту произошедшего проверку проводит транспортная прокуратура.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области локомотив сбил переходившего пути мужчину. Инцидент произошел на станции Речкуновка. 47-летний мужчина попал под поезд, пытаясь перебежать через железнодорожные пути перед движущимся локомотивом. Пострадавший выжил, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован.

Ранее россиянин пытался спасти оторванную поездом руку, пристегнув ее наручниками.

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