Число жертв землетрясения в Таиланде увеличилось до 86

Число жертв землетрясения в Бангкоке выросло до 86, еще 8 числятся пропавшими

Число жертв землетрясения в столице Таиланда Бангкоке увеличилось до 86, спасатели продолжают поиски еще восьми человек. Об этом сообщила администрация таиландской столицы, передает ТАСС.

28 марта на территории Мьянмы произошли несколько мощных землетрясений, магнитуда которых составила 7,7. Их афтершоки ощутили жители ряда соседних государств, в том числе КНР и Таиланда. Сильные подземные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях.

В результате природного явления обрушилось 30-этажное строящееся в Бангкоке здание Управления генерального аудитора. В данный момент спасательные службы продолжают поисковую операцию, расчищая обломки здания.

«В ходе поисково-спасательной операции было обнаружено 86 тел погибших, которые были идентифицированы. Сейчас ведется поиск восьми пропавших без вести», — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что число жертв землетрясений в Мьянме выросло до 3145 человек.

Ранее ученые раскрыли неожиданные детали о сейсмической катастрофе в Мьянме.