В Мьянме число жертв землетрясений превысило 3 тысячи

CCTV: число жертв землетрясений в Мьянме выросло до 3145 человек

Количество жертв мощных землетрясений в Мьянме увеличилось до 3145 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР (CCTV).

Из материала следует, что 221 житель республики до сих пор числится пропавшим без вести. Еще 4589 человек получили травмы различной степени тяжести.

28 марта на территории Мьянмы произошли несколько мощных землетрясений, магнитуда которых составила 7,7. Их афтершоки ощутили жители ряда соседних государств, в том числе КНР и Таиланда.

В результате стихийного бедствия пострадали тысячи человек. Некоторые здания в республике получили серьезные повреждения. Более того, оказались разрушены мост через реку Иравади и исторический дворец Мандалай.

29 марта МЧС РФ направило в Мьянму группу спасателей, в которую вошли 120 человек. Впоследствии в зону стихийного бедствия прибыли еще несколько групп российских специалистов. К 3 апреля они обследовали более 77 тыс. квадратных метров территории. При этом врачи полевого мобильного госпиталя, развернутого сотрудниками МЧС РФ в Мьянме, оказали медицинскую помощь 22 пострадавшим жителям.

Ранее корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок Мьянмы после землетрясения.