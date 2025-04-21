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Мужчина избил костылем щенка и выбросил его с балкона в Иркутске

Житель Иркутска избивал костылем щенка и сбросил его со второго этажа
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Кадр из видео/Telegram-канал «Babr Mash»

В Иркутске мужчина сбросил избитого щенка с высоты. Об этом свидетели его жестокости рассказали Telegram-каналу «Инцидент Иркутск».

Все произошло 16 апреля во дворах Ленинского района. Накануне инцидента соседи живодера услышали посреди ночи визги животного, выбежали на улицу, но найти источник шума не смогли. Уже на следующий день собачники, гулявшие во дворе со своими питомцами, услышали удар о землю и увидели щенка, который лежал на газоне и корчился от боли.

Позже выяснилось, что пса избивали костылем. Владелец животного грозился избавиться от него так, что это услышала его соседка, и вскоре сбросил собаку с высоты второго этажа. Очевидцы обратились к волонтерам, которые доставили обездвиженного щенка к ветеринару, и написали заявление в полицию на экс-владельца. Выжившего пса назвали Брюсом, он получил перелом тазобедренных суставов, но уже идет на поправку, пока ему ищут новых любящих хозяев.

Ранее в Находке живодер на Lexus намеренно сбил собаку и попал на видео.

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