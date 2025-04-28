Мужчина и женщина подвесили собаку и изрезали ее ножом в Пскове

Неизвестные мужчина и женщина жестко пытали собаку в Пскове. Об этом рассказали в местном приюте «Шанс».

По словам зоозащитников, израненное животное спасли две подруги. Они услышали истошные крики в районе спортивного комплекса «Электрон», пошли на звук и вышли на берег реки, где двое живодеров подвесили собаку и резали ее ножом.

Девушкам удалось отобрать у пары истекающее кровью животное и довезти его до ветклиники. Там у собаки диагностировали несколько колото-резаных ран и проникающее ранение в шею.

«Мы много видели, но такое зверство повергает в шок. Молимся, чтобы собаку удалось спасти», — заключили волонтеры и открыли сбор на помощь животному.

Ранее в Подмосковье зоофил надругался над собакой.