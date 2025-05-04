Автобус с 30 пассажирами попал в ДТП под Екатеринбургом из-за собаки

На Урале автобус с туристами улетел в кювет из-за собаки

ДТП из-за собаки произошло с туристическим автобусом, следовавшим в Екатеринбург. По данным Ural Mash, в салоне было 30 человек, 12 из них пострадали.

Как сообщается, причиной аварии стала внезапно появившаяся на проезжей части собака. Водитель попытался избежать столкновения, но маневр оказался неудачным, и автобус улетел в кювет.

Четырех пассажиров госпитализировали, еще восьмерых человек, среди которых есть дети, доставили в больницу на осмотр. У нескольких диагностированы травмы средней тяжести. В ГИБДД информацию об инциденте пока не подтверждали.

Ранее в США сбежавшая кенгуру Шейла перекрыла трассу и попала на видео. Кенгуру заметили прыгающим вдоль обочины межштатной автомагистрали 85 в округе Мейкон, между Монтгомери и Оберном.

Обе стороны дороги перекрыли, последнего владелец животного и патрульные смогли поймать его. Им пришлось временно усыпить Шейлу, чтобы вернуть домой.

Ранее в Китае собака за рулем авто устроила ДТП и попала на видео.