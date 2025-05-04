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Россиянам рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях

МВД: есть алгоритм шантажа подростков в соцсетях, которым пользуются мошенники
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники выбирают для преступных действий подростков, которые много времени проводят в социальных сетях. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, через фейковый аккаунт злоумышленники начинают активно втираться в доверие к жертве, а после — давить на нее, чтобы та выполнила их условия.

«Типичный алгоритм шантажа: преступники выбирают юношей или девушек, которые много времени проводят в социальных сетях..., создают фейковый аккаунт, с которого переписываются», — говорится в фотоматериале ведомства.

В МВД добавили, что с целью защиты ребенка от мошенников следует настроить приватный доступ к его аккаунтам. Кроме того, правоохранители призвали общаться с ребенком и выяснять, чем он занимается в социальных сетях, таким образом узнавая об интересах несовершеннолетнего. Такой подход позволит обезопасить ребенка от множества проблем, уточнили в ведомстве.

Также в МВД РФ посоветовали установить антивирус и объяснить ребенку, что нельзя отправлять незнакомцам личные данные или компрометирующие материалы.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что кибермошенники начали активно атаковать российских подростков и адаптировать свои преступные схемы под их интересы и особенности поведения в сети. Они привлекают их обещаниями призов, выигрышей и дополнительного заработка, а затем шантажируют и запугивают, указал парламентарий.

Ранее в Костроме школьница помогла мошенникам обокрасть мать.

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