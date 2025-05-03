В Костроме школьница помогла мошенникам обокрасть мать

В Костроме мошенники убедили ребенка перевести им накопления матери, женщина лишилась 200 тысяч рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница, женщина сообщила, что с ее счета пропали 200 тысяч рублей. Выяснилось, что ее 10-летней дочери в мессенджере пришло сообщение.

В нем с аккаунта одноклассницы сообщалось, что данные банковской карты мамы девочки якобы привязались к страничке в соцсети. Собеседник рассказал девочке, как все исправить. Школьница попросила телефон у матери и, следуя инструкциям, перевела вклад на банковскую карту. Женщина заметила подозрительные переводы и успела заблокировать карту, и спасла часть накоплений.

До этого сообщалось, что в Воронеже 14-летний подросток решил спасти родителей от «ареста» и отдал мошенникам почти 2 млн рублей. Неизвестный позвонил школьнику и сообщил, что на его родителей якобы оформлен кредит для перевода денег за границу. Злоумышленники убедили подростка в возможном аресте семьи, после чего потребовали перевести все сбережения на «безопасный счет». Школьник поверил преступникам и отправился в торговый центр, где по инструкциям аферистов через банкомат перевел деньги, которые остались у родителей от продажи машины.

Ранее в Москве мошенники заставили ребенка ехать в лес, чтобы отдать все накопления родителей.