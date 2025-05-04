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Трое рабочих погибли на стройке в Геленджике из-за обвала грунта

РИА Новости: трое рабочих погибли на стройке в Геленджике, где сошел грунт
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Три человека погибли в результате обвала грунта на стройке в Геленджике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на Портовой улице при проведении строительно-монтажных работ. В администрации города ранее сообщали о госпитализации одного работника, а также о троих оставшихся под завалами. В правоохранительных органах уточнили, что пострадали четверо рабочих из Киргизии, один из них погиб.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

До этого Telegram-канал RT писал, что в Геленджике проходит спасательная операция, после того как на стройке обвалился грунт.

Telegram-канал Mash уточнял, что при обвале грунта пострадали четверо граждан Киргизии. Один из них получил несовместимые с жизнью травмы, еще двоих до сих пор ищут под завалами. По данным Telegram-канала, на рабочих сошло около 500 кубических метров грунта из-за сильных дождей, которые были в регионе в последнее время.

Ранее рабочего завалило грунтом на железной дороге в Подмосковье.

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