Рабочего завалило грунтом на железной дороге в Подмосковье

В подмосковных Химках рабочий оказался под завалами грунта во время земляных работ. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Фирсановка, 27-летний рабочий производил вскрытие трубопровода для обследования технического состояния под железнодорожным полотном участка «Крюково — Сходня».

Когда мужчина находился в траншее на глубине около двух метров, произошел обвал грунта. Рабочий оказался под завалом, спасти его не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленинградской областной больнице рабочего придавило лифтом. Инцидент произошел в больнице по проспекту Луначарского, 64-летний мужчина производил ремонтные работы лифта на верхних этажах. В какой-то момент его придавило кабиной, медики больницы пытались оказать пострадавшему первую помощь, но спасти его не удалось. Тяжелая конструкция сдавила лифтеру легкие. Причиной несчастного случая стало срабатывание резервных аккумуляторов лифта, из-за которых кабина пришла в движение.

Ранее в Ростове упавший в котлован экскаватор придавил рабочего.