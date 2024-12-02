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Рабочего завалило грунтом на железной дороге в Подмосковье

mk.ru: в Подмосковье рабочего завалило грунтом во время ремонтных работ

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Павел Лисицын/РИА Новости

В подмосковных Химках рабочий оказался под завалами грунта во время земляных работ. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Фирсановка, 27-летний рабочий производил вскрытие трубопровода для обследования технического состояния под железнодорожным полотном участка «Крюково — Сходня».

Когда мужчина находился в траншее на глубине около двух метров, произошел обвал грунта. Рабочий оказался под завалом, спасти его не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленинградской областной больнице рабочего придавило лифтом. Инцидент произошел в больнице по проспекту Луначарского, 64-летний мужчина производил ремонтные работы лифта на верхних этажах. В какой-то момент его придавило кабиной, медики больницы пытались оказать пострадавшему первую помощь, но спасти его не удалось. Тяжелая конструкция сдавила лифтеру легкие. Причиной несчастного случая стало срабатывание резервных аккумуляторов лифта, из-за которых кабина пришла в движение.

Ранее в Ростове упавший в котлован экскаватор придавил рабочего.

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