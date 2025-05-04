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Петербуржец напал с ножом на троих приятелей и упал с 13-го этажа

В Петербурге мужчина изрезал приятелей ножом и разбился, выпав из окна
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Мужчина набросился на приятелей с ножом, а затем разбился, упав с 13-го этажа в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Инцидент произошел 3 мая в квартире на улице Савушкина, где собрались четверо молодых людей. Когда застолье подходило к концу, один из гостей схватился за нож и напал на своих собутыльников. Те смогли обезвредить пьяного мужчину, закрыли его на балконе и вызвали на место полицию и скорую.

Однако еще до приезда спецслужб нападавший выпал из окна, спасти его не удалось. Остальных участников вечеринки госпитализировали. Полиция ведет проверку по факту случившегося.

До этого беременную женщину на 20-й неделе беременности избили в петербургской квартире. По предварительным данным, перед происшествием она поссорилась с отцом ребенка, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей затылочной области. После оказания необходимой помощи женщину отпустили домой.

Ранее россиянин напал на приятеля из-за того, что ему не понравилось, как тот общается с матерью.

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