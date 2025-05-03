Россиянин напал на приятеля из-за того, что ему не понравилось, как тот общается с матерью

В Пензе мужчина напал на приятеля из-за того, как тот общался с матерью

В Пензе мужчина во время застолья напал на приятеля из-за того, что ему не понравилось, как тот общался с матерью. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в одной из городских квартир. В отдел полиции обратилась местная жительница, сообщившая о нападении на ее сына. Она рассказала, что это сделал мужчина 1978 года рождения.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он признался, что пришел в гости к потерпевшему, где они вместе употребляли алкоголь. Во время застолья между мужчинами возник конфликт — подозреваемому не понравилось, как сын хозяйки вел себя с матерью. В результате ссоры он ударил молодого человека ладонью по голове.

Правоохранительными органами установлено, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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