Беременную женщину избили в петербургской квартире

В Петербурге избили беременную женщину в квартире. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в жилом доме — 29-летняя женщина на 20-й неделе беременности подверглась нападению. По предварительным данным, перед происшествием она поссорилась с отцом ребенка, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей затылочной области. После оказания необходимой помощи женщину отпустили домой. Отмечается, что в квартире вместе с парой проживает дочь пострадавшей от предыдущего брака, с отцом которой она в настоящее время разводится.

До этого беременная хабаровчанка избила девушку, которая заговорила с ее мужем. Мужчина не стал вмешиваться в потасовку.

Ранее житель Оренбургской области в попытке вернуть жену порезал троих мужчин.