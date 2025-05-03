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Беременную женщину избили в петербургской квартире

78.ru: в Петербурге избили беременную женщину
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Shutterstock

В Петербурге избили беременную женщину в квартире. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в жилом доме — 29-летняя женщина на 20-й неделе беременности подверглась нападению. По предварительным данным, перед происшествием она поссорилась с отцом ребенка, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей затылочной области. После оказания необходимой помощи женщину отпустили домой. Отмечается, что в квартире вместе с парой проживает дочь пострадавшей от предыдущего брака, с отцом которой она в настоящее время разводится.

До этого беременная хабаровчанка избила девушку, которая заговорила с ее мужем. Мужчина не стал вмешиваться в потасовку.

Ранее житель Оренбургской области в попытке вернуть жену порезал троих мужчин.

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