Компания Илона Маска переехала на «космическую базу» в Техас

Штаб-квартира космической корпорации SpaceX перенесена в город Старбейс в Техасе. Об этом в социальной сети Х написал собственник компании, американский миллиардер Илон Маск.

«Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет располагаться в городе Старбейс, штат Техас», — пишет Маск.

Название нового техасского города (Starbase) прямо переводится как «космическая база» и одновременно повторяет название ракетной программы SpaceX. Город расположен неподалеку от одноименного космодрома, откуда Маск запускает свои ракеты.

До этого Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло $400 млрд.

Капитал бизнесмена резко возрос после победы Дональда Трампа на выборах президента США, а Маск стал его самым видным спонсором и сторонником. Акции Tesla выросли примерно на 65% с момента предвыборной кампании — Трамп заявлял, что упростит внедрение беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla.

Ранее раскрыта роль Илона Маска в формировании будущей команды Трампа.