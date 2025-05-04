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В Прикамье опрокинулся туристический автобус

МВД: три человека пострадали при опрокидывании автобуса с туристами в Прикамье
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся, пострадали три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В 05:45 (03:45 мск) на 140-м км автодороги КостромаШарья — Киров — Пермь в районе населенного пункта д. Шахарово водитель автобуса Ютонг, 1981 года рождения, допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что точное количество пострадавших уточняется.

До этого в Ивановской области опрокинулся пассажирский автобус. Из заявления следует, что транспортное средство следовало из Приволжска в Иваново. В момент аварии в автобусе находились 14 пассажиров.

Предварительно, трое из них получили травмы. Также пострадал водитель, его спасти не удалось. ДТП произошло примерно в 6:30 мск в районе села Вязовское в Фурмановском районе.

Ранее во Владимирской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом.

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