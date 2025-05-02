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В Ивановской области опрокинулся пассажирский автобус

МВД РФ: три человека пострадали при опрокидывании автобуса в Ивановской области
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Telegram-канал Прокуратура Ивановской области

Пассажирский автобус опрокинулся в Ивановской области. Об этом сообщило региональное управление министерства внутренних дел РФ в Telegram-канале.

Из заявления следует, что транспортное средство следовало из Приволжска в Иваново.

«Водитель <…> автобуса <…> не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автобус опрокинулся», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в момент аварии в автобусе находились 14 пассажиров. Предварительно, трое из них получили травмы. Также пострадал водитель, его спасти не удалось.

Пресс-служба прокуратуры Ивановской области в Telegram-канале написала, что ДТП произошло примерно в 6:30 мск в районе села Вязовское в Фурмановском районе. Сотрудники надзорного ведомства начали проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и взяли на контроль процесс выяснения всех обстоятельств случившегося.

В свою очередь, следственное управление СК РФ по региону заявило в официальном Telegram-канале о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Ивановской области товарный поезд снес грузовик, груженный кегами с пивом.

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