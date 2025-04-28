СК: во Владимирской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

После ДТП с пассажирским автобусом во Владимирской области было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на странице регионального управления Следственного комитета России в социальной сети «ВКонтакте».

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений пассажирам автобуса, перевернувшегося на автодороге в Александровском районе», — заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что ход дела был поставлен на контроль председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

Авария с пассажирским автобусом произошла около 02:40 мск 28 апреля на автодороге М8 «Холмогоры» (Москва — Ярославль).

Известно, что экскурсионный автобус следовал из Псковской области в Кострому. Транспортное средство съехало в кювет по ходу движения и опрокинулось. В настоящий момент устанавливаются причины ДТП. В результате ДТП пострадали 35 человек, 16 из них были госпитализированы.

Ранее во Владивостоке пассажирский автобус врезался в кафе и сбил авто.