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Аналитик оценил возвращение «Бессмертного полка» в Вашингтон

Аналитик Джонс: «Бессмертный полк» в США знаменует возвращение русской культуры
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РИА Новости

Шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне знаменует возвращение русской культуры и истории, которые пытались стереть на протяжении нескольких лет. Об этом ТАСС заявил американский комментатор и аналитик Билл Джонс.

«У мемориала Второй мировой войны [прошла] замечательная церемония с участием небольшого оркестра и исполнением русских песен», — сказал эксперт.

Джонс добавил, что его опыт участия в акции стал увлекательным. По его словам, теперь американцы «наконец могут протереть глаза и увидеть реальность».

3 мая в Вашингтоне впервые за шесть лет состоялась акция «Бессмертный полк». Участники мероприятия прошли от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны на центральном бульваре американской столицы с портретами родственников-ветеранов Великой Отечественной войны и красными знаменами.

По словам советника-посланника посольства России в США Александра Кима, акцию пытались сорвать провокаторы. При этом дипломат отметил, что политическая обстановка «стала чуть лучше» по сравнению с прошлыми годами.

Ранее в центре Амстердама прошла акция «Бессмертный полк».

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