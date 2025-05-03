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В Вашингтоне 3 мая впервые за шесть лет пройдет «Бессмертный полк»

В Вашингтоне впервые за шесть лет пройдет акция «Бессмертный полк»
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РИА «Новости»

В столице Соединенных Штатов Вашингтоне 3 мая впервые за шесть лет будет проведена акция «Бессмертный полк». Об этом рассказала РИА Новости координатор мероприятия Анна Блоха.

«Мы, конечно, очень рады, потому что этот «Полк» не проводился шесть лет», — подчеркнула она.

Блоха напомнила, что мероприятие ранее отменялось из-за пандемии коронавируса, а затем ввиду сложной политической обстановки.

2 мая в Израиле стартовал юбилейный автомотопробег «Победа», посвященный 80-летию разгрома нацизма.

Колонна из десятков автомобилей и мотоциклов движется от Метулы на севере до Эйлата на юге страны.

Участники украсили транспорт знаменами Победы, георгиевскими лентами, фотографиями ветеранов и флагами России и Израиля. Многие одеты в форму бойцов Красной Армии.

Ранее «Бессмертный полк» стартовал в общественном транспорте Подмосковья.

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