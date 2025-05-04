В зоне проведения специальной военной операции (СВО) были найдены вырезанные из украинских газет 1945 года выпуска карикатуры, высмеивающие бандеровцев, мобилизацию в фашистской Германии, а также другие проявления фашизма в Европе в 1940-е годы. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, был найден сборник «Новая Европа 1945 год». Он включает в себя 27 рисунков. В одной из работ представлен основатель украинского фашизма Дмитрий Донцов, который подглядывает в замочную скважину на Нюрнбергском трибунале, имея при себе знамя из грязных подштанников с украинским трезубцем и свастикой.

«На (Нюрнбергском) процессе документально подтверждено, что украинские националистические банды еще задолго до войны формировались и проходили школу в фашистской Германии», — говорится в пояснении к карикатуре.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире нацизм еще «жив». Представитель Кремля подчеркнул, что Украина оказалась страной, где «ростки» нацизма стали прорастать быстрее, чем в других государствах Европы.

Ранее историк назвал причины героизации нацизма в странах Балтии и на Украине.