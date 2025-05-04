Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В зоне СВО нашли высмеивающие бандеровцев украинские карикатуры 1945 года

РИА Новости: в зоне СВО нашли газеты 1945 года, высмеивающие бандеровцев
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) были найдены вырезанные из украинских газет 1945 года выпуска карикатуры, высмеивающие бандеровцев, мобилизацию в фашистской Германии, а также другие проявления фашизма в Европе в 1940-е годы. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, был найден сборник «Новая Европа 1945 год». Он включает в себя 27 рисунков. В одной из работ представлен основатель украинского фашизма Дмитрий Донцов, который подглядывает в замочную скважину на Нюрнбергском трибунале, имея при себе знамя из грязных подштанников с украинским трезубцем и свастикой.

«На (Нюрнбергском) процессе документально подтверждено, что украинские националистические банды еще задолго до войны формировались и проходили школу в фашистской Германии», — говорится в пояснении к карикатуре.

В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мире нацизм еще «жив». Представитель Кремля подчеркнул, что Украина оказалась страной, где «ростки» нацизма стали прорастать быстрее, чем в других государствах Европы.

Ранее историк назвал причины героизации нацизма в странах Балтии и на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами