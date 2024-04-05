В Британии раскрыли секретные приемы борьбы Индии с терроризмом

Индийские спецслужбы якобы «тайно устраняют» подозреваемых в терроризме, проживающих за рубежом. Об этом сообщило британское издание The Guardian со ссылкой на источники в пакистанской разведке.

Сообщается, что за последние четыре года Индию заподозрили в 20 случаях устранения подозреваемых в причастности к подготовке терактов на территории Пакистана. Предполагается, что данная практика была введена после 2019 года, и ее применение контролирует лично премьер-министр Индии Нарендра Моди. Поводом для ее ввода называют кровопролитный теракт в Кашмире, за который взяла ответственность пакистанская террористическая группировка Jaish-e-Mohammed.

По данным пакистанских властей, устранения потенциальных боевиков производились после их вербовки представителями индийского спецназа от лица джихадистов.

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