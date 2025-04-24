В Госдуме предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора

Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора

Группа депутатов Государственной думы направила на заключение в кабмин России законопроект, которым предлагается ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без заключения договора найма, аренды или безвозмездного пользования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Проектом закона предлагается штрафовать за это граждан на 5–10 тыс. рублей, должностных лиц — на 10–20 тыс. рублей, юридических лиц — на 20–50 тыс. рублей.

Также документ предусматривает штрафы за сдачу жилого помещения в аренду без наличия письменного согласия собственников соседних и примыкающих жилых помещений в доме. Для граждан они составят 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — 10–20 тыс. рублей, для юрлиц — 20–50 тыс. рублей.

Как рассказал агентству первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев, основная цель данных предложений состоит в стимулировании собственников к заключению договоров аренды в соответствии с законодательством.

«Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок», — отметил он.

По словам депутата, вопрос заключается не только в том, платит ли арендодатель налоги от этой деятельности или нет. Он подчеркнул, что органы власти должны понимать, что за человек поселился в квартире, в которой он не прописан и не зарегистрирован.

До этого в России предложили обязать собственников квартир согласовывать их сдачу в аренду с соседями.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на аренду жилья в Москве.