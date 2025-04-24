Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора

Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора
close
Depositphotos

Группа депутатов Государственной думы направила на заключение в кабмин России законопроект, которым предлагается ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без заключения договора найма, аренды или безвозмездного пользования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Проектом закона предлагается штрафовать за это граждан на 5–10 тыс. рублей, должностных лиц — на 10–20 тыс. рублей, юридических лиц — на 20–50 тыс. рублей.

Также документ предусматривает штрафы за сдачу жилого помещения в аренду без наличия письменного согласия собственников соседних и примыкающих жилых помещений в доме. Для граждан они составят 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — 10–20 тыс. рублей, для юрлиц — 20–50 тыс. рублей.

Как рассказал агентству первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев, основная цель данных предложений состоит в стимулировании собственников к заключению договоров аренды в соответствии с законодательством.

«Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок», — отметил он.

По словам депутата, вопрос заключается не только в том, платит ли арендодатель налоги от этой деятельности или нет. Он подчеркнул, что органы власти должны понимать, что за человек поселился в квартире, в которой он не прописан и не зарегистрирован.

До этого в России предложили обязать собственников квартир согласовывать их сдачу в аренду с соседями.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на аренду жилья в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами