В России хотят регистрировать договоры на аренду жилья в МФЦ

В России необходимо ввести обязательную регистрацию договоров аренды жилья в МФЦ, так как это позволит значительно снизить уровень мошенничества в этой сфере. С такой инициативой в беседе с RT выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Рынок жилья в России сейчас находится в «полулегальном» состоянии, считает эксперт. В качестве примера он привел ситуации, когда люди просто заключают между собой договоры, которые не гарантируют защиту ни одной из сторон, а деньги за съем передают каким попало способом. В итоге это приводит к таким ситуациям, когда арендаторов без предупреждения выселяют, а у арендодателей крадут имущество из квартир.

«Чтобы избежать подобных ситуаций, можно ввести обязательную регистрацию договоров найма жилой недвижимости в МФЦ, которые есть в каждом районе. Это облегчит жизнь и собственникам жилья, и арендаторам», — убежден Орлов.

В этом случае, по его мнению, собственники смогут оперативно подтвердить, что сдавали жилье определенному человеку, данные которого будут зарегистрированы. Арендатор же сможет сам оформлять для себя временную регистрацию по месту съема квартиры на основе договора, что давно практикуется во многих странах, заключил специалист.

Напомним, в Госдуму планируется внести законопроект, который обяжет собственников квартир получать письменное согласие соседей на сдачу помещения в аренду. Если документ будет принят, то собственникам нужно будет получать согласие, если они не заключают с арендатором договор найма, а также не регистрируют его в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд.