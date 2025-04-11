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Россиянам рассказали о новой изощренной схеме телефонных мошенников

Эксперт Бийчук: мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка: они действуют в несколько этапов и пытаются вызвать доверие, сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук в беседе с РИА Новости.

Звонок обычно поступает с подменного номера. Далее аферисты представляются сотрудниками авторитетной организации: банк, полиция, налоговая и прочие.

Как рассказал Бийчук, на первом этапе мошенники используют классические методы запугивания. Гражданину говорят, что он пострадал от мошенников или на него оформили кредит. В какой-то момент беседа прерывается.

Затем включается автоответчик: «Внимание! Этот звонок был прерван полицией. Обнаружена попытка мошенничества. Во избежание потери ваших средств, пожалуйста, немедленно перезвоните по номеру, который отправлен вам в SMS». Жертву также пугают кражей средств банковских карт или номера, если она не перезвонит.

После человек получает SMS с номером от злоумышленников.

После того как человек позвонил на указанный номер, они подтверждают, что первый звонок был от аферистов, и просят передать личные данные «для проверки», а затем убеждают в необходимости перевести средства с карты на «безопасный счет».

До этого россиян предупредили о мошенничестве под предлогом замены кода домофона.

Ранее россиянка лишилась жилья и машины, продиктовав по телефону номер СНИЛС.

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