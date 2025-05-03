Мошенники стали подделывать штрафы за нарушение ПДД

Мошенники стали подделывать штрафы за нарушения правил дорожного движения, якобы зафиксированные с помощью камер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

«Участились случаи мошеннических действий по поддельным квитанциям для уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что поддельные штрафы рассылаются от имени ГИБДД. Они якобы содержат информацию, полученную с помощью специальных технических средств фото- и видеоконтроля. Когда получатель такого штрафа оплачивает его, он переводит деньги мошенникам.

До этого издание URA.RU сообщало, что мошенники начали обманывать россиян, проживающих в Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях, давая ложные обещания выплатить материальную помощь. Среди требуемых мошенниками документов — данные о регистрации, заявление в свободной форме и фотографии.

Ранее российский сенатор рассказал, как защититься от мошенников перед 9 мая.