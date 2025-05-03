Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники стали подделывать штрафы за нарушение ПДД

МВД: мошенники стали подделывать штрафы ПДД, якобы зафиксированные по камерам
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мошенники стали подделывать штрафы за нарушения правил дорожного движения, якобы зафиксированные с помощью камер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

«Участились случаи мошеннических действий по поддельным квитанциям для уплаты штрафов за правонарушения в области дорожного движения», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что поддельные штрафы рассылаются от имени ГИБДД. Они якобы содержат информацию, полученную с помощью специальных технических средств фото- и видеоконтроля. Когда получатель такого штрафа оплачивает его, он переводит деньги мошенникам.

До этого издание URA.RU сообщало, что мошенники начали обманывать россиян, проживающих в Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях, давая ложные обещания выплатить материальную помощь. Среди требуемых мошенниками документов — данные о регистрации, заявление в свободной форме и фотографии.

Ранее российский сенатор рассказал, как защититься от мошенников перед 9 мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами