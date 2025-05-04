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Суд в Египте приговорил двух израильских туристов к пяти годам тюрьмы

Суд в Египте приговорил двух израильтян к пяти годам тюрьмы за нападение
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Unsplash

Суд в Египте приговорил двух израильских туристов к пяти годам лишения свободы за нападение на сотрудников отеля в курортном городе Таба на Синайском полуострове. Об этом сообщает газета Youm7.

Инцидент произошел в конце августа 2024 года в одном из отелей Табы в северной оконечности залива Акаба около границы с Израилем. По данным журналистов, двое израильских арабов отказались платить за заказанные алкогольные напитки и напали на троих работников отеля. В результате последние получили серьезные травмы.

Вскоре после инцидента оба израильских туриста были задержаны, им были предъявлены несколько обвинений, включая применение насилия, запугивание граждан и причинение ущерба гостинице. «Уголовный суд Южного Синая приговорил их к пяти годам тюрьмы», - отметило издание.

После конфликта в отеле египетская полиция арестовала двух израильтян. Их обвинили в применении насилия, запугивании граждан и причинении ущерба гостинице. Уголовный суд Южного Синая приговорил их к пяти годам тюрьмы.

В середине марта в Перми осудили двух граждан Египта, которые совершили разбойное нападение в центре города. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в конце 2023 года молодые люди находились в одном из торговых центров и заметили мужчину, в рюкзаке у которого лежали ноутбуки и другие ценные гаджеты. Злоумышленники решили ограбить незнакомца и стали его преследовать, а когда он вышел из торгового центра, напали на него.

Ранее жительница Екатеринбурга четыре дня провела в Египте в зимней одежде и засудила туроператора.

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