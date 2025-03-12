Двое студентов-иностранцев получили сроки за разбойное нападение на жителя Перми

В Перми осудили иностранцев, которые с бутылкой напали на мужчину ради рюкзака

В Перми осудили двух граждан Египта, которые совершили разбойное нападение в центре города, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

В конце 2023 года молодые люди находились в одном из торговых центров и заметили мужчину, в рюкзаке у которого лежали ноутбуки и другие ценные гаджеты.

Злоумышленники решили ограбить незнакомца и стали его преследовать, а когда он вышел из ТЦ, напали на него. Они несколько раз ударили жертву бутылкой по голове и скрылись, прихватив рюкзак с электроникой.

Пермяк обратился в полицию, и спустя несколько часов налетчиков задержали. Ими оказались студенты одного из местных вузов, которые приехали в Россию для получения высшего образования. Суд приговорил фигурантов к трем и четырем годам колонии общего режима и штрафам.

Ранее мигрант не заплатил за еду и напал на сотрудника «Пятерочки» в Петербурге.