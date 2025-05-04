В Госдуме рассказали о новых схемах мошенников

Член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин предупредил о звонках мошенников, выступающих якобы от имени фонда «Россия» или Пенсионного фонда.

«Телефонные мошенники все чаще используют схемы, в которых они маскируются под официальные организации. Одна из новых уловок — звонки якобы от имени фонда «Россия» или Пенсионного фонда с сообщением о «перерасчете пенсии»», — сказал депутат.

По его словам, аферисты говорят жертве, что ей положены дополнительные выплаты, но для их получения необходимо назвать личные данные или даже перевести «страховой взнос» на счет злоумышленников.

«Звучит убедительно — особенно для пожилых людей, которые действительно ждут повышения пенсии и привыкли доверять «официальным» звонкам», — продолжил парламентарий.

Вместе с тем он обратил внимание, что в 2023 году Пенсионный фонд и Фонд социального страхования были объединены в Социальный фонд России.

Также политик заявил, что опасность таких мошеннических схем со звонками состоит в том, что они могут привести к утечке персональных данных, потере денежных средств и даже к оформлению кредитов на имя жертвы. Он подчеркнул, что аферисты нередко располагают минимальной информацией о человеке — ФИО, адрес. Это делает их разговор с жертвой более правдоподобным. Если пенсионер растеряется и передаст злоумышленникам данные паспорта или карты, последствия могут быть очень серьезными, отметил Немкин.

Он призвал россиян проявлять бдительность, которая, по его мнению, является главной защитой в таких ситуациях. Депутат добавил, что ни одна государственная структура не будет звонить гражданам с просьбой подтвердить личные данные или перевести деньги.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники придумали новую схему с прерыванием звонка.

Ранее россиянка лишилась жилья и машины, продиктовав по телефону номер СНИЛС.