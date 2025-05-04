Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что парад в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией «выглядит как фарс».

«В Лондоне собрались проводить парад в честь Победы над нацистской Германией, при этом приглашая на него ее идейных последователей — боевиков ВСУ», — сказал Шеремет.

По его мнению, украинские солдаты «не скрывают своих нацистских взглядов».

Накануне стало известно, что британские власти пригласили военнослужащих ВСУ принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, которые пройдут 8 мая. Лондон пошел на этот шаг, чтобы продемонстрировать Киеву «глобальную поддержку» в его противостоянии с РФ. В Кремле назвали это «кощунством» и отметили, что это решение демонстрирует неуважение к британским ветеранам.

Ранее толпа китайцев собралась в центре Москвы из-за репетиции парада Победы.