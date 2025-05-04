Синоптик предупредил о сильных осадках в пяти округах России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии ТАСС сообщил, что в пяти регионах РФ ожидаются сильные дожди.

Синоптик уточнил, что речь идет о Центральном, Южном, Северо-Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

«В Республике Коми пройдут осадки в виде дождя и снега, порывы ветра составят до 22 м/с. В центре европейской России, прежде всего в Калужской и Московской, областях ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 15-17 м/с», — сказал эксперт.

Он добавил, что в начале следующей недели на Кубани и в Ставрополье пройдут интенсивные дожди, но температура будет комфортной. А в Сибирском федеральном округе, особенно в Тыве, осадки выпадут не только в виде дождя, но и в виде снега.

До этого Вильфанд говорил о том, что в Белгородской, Томской и Иркутской областях и в Бурятии прогнозируется чрезвычайный класс пожарной опасности. При этом в регионах, где уже бушуют масштабные лесные пожары, размер пожароопасных зон уменьшился из-за понижения температуры, но ветер усложняет ситуацию.

Ранее москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре с порывами до 17 м/с