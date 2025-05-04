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Москвичей предупредили о сильном дожде, грозе и ветре с порывами до 17 м/с

МЧС предупредило о дожде и усилении ветра до 17 м/с в Москве 4 мая
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Столичное управление МЧС предупредило в своем Telegram-канале об обильных осадках.

«В период с 15 часов до окончания суток 4 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный», — говорится в посте.

В ведомстве добавили, что осадки могут в отдельных районах сопровождаться грозой и ветром с порывами до 17 м/с. В МЧС призвали москвичей с учетом погодных условий парковаться в безопасных местах, избегать рекламных щитов и шатких конструкций, не оставлять детей без присмотра и внимательно ездить на машинах.

В четверг, 1 мая 2025 года, в городе был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков. Он был установлен в 1909 году — тогда в Москве 1 мая выпал 21 мм осадков. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, всего лишь за 12 часов на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпали небывалые 24 мм, на Балчуге — 22 мм, а в Тушино — 28 мм.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу вернется тепло.

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