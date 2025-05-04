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Жителей четырех регионов России предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Синоптик Вильфанд сообщил о чрезвычайной пожароопасности в четырех регионах РФ
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Нина Зотина/РИА Новости

В четырех округах России в ближайшее время ожидается пятый класс пожарной опасности, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Белгородской, Томской и Иркутской областях и в Бурятии прогнозируется чрезвычайный класс пожарной опасности. Синоптик отметил, что в регионах, где уже бушуют масштабные лесные пожары, размер пожароопасных зон уменьшился из-за понижения температуры, но ветер усложняет ситуацию.

«Ветер может разносить пожары, возникшие в результате человеческой деятельности, несмотря на уровень пожарной опасности», — пояснил Вильфанд.

Накануне жители Кубани забили тревогу из-за пожара, бушующего четвертые сутки. В сети были опубликованы видео жителей хутора Красный Дар, на которых от места возгорания поднимается столб черного дыма, заметный с большого расстояния. По словам очевидцев, плавни (поросшие камышом и кустарником низкие берега рек и островки, затопляемые весной) горят не первый день. Жители боятся за свои дома, но власти утверждают, что хутору ничего не угрожает.

Ранее экопарк в Приморье закрыли для посетителей из-за угрозы пожара.

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