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Мужчина избил сотрудника Пулково после замечания и скрылся

В аэропорту Пулково пассажир напал на сотрудника после замечания
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Александр Гальперин/РИА Новости

В Пулково мужчина избил сотрудника аэропорта после замечания. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как передает телеканал, конфликт начался, когда пассажир решил пройти в неположенном месте. Его остановил один из сотрудников аэропорта. После этого мужчина устроил скандал и стал замахиваться на оппонента. Вскоре он успокоился и отошел, но спустя несколько секунд вернулся и напал на сотрудника аэропорта — схватил того за горло и принялся бить. После инцидента нападавший скрылся. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

До этого в Ставрополе неизвестный мужчина совершил нападение на работника скорой медицинской помощи. Тот обратился в правоохранительные органы и сообщил о конфликте. Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее робот атаковал инженера в ходе испытаний.

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