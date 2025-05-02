В Китае робот атаковал инженера в ходе испытаний

В Китае антропоморфный робот напал на инженера во время испытаний

В Китае во время испытаний человекоподобный робот Unitree H1 неожиданно атаковал инженера. В интернете появилось видео этого инцидента, пишет Aif.ru.

На записи видно, как робот, подвешенный на крюке, внезапно начал активно размахивать руками. Создается впечатление, что он пытается напасть на человека. Из-за его резких и хаотичных движений упал компьютер, управлявший роботом, но даже после этого машина продолжала действовать.

Робота удалось остановить только после отключения от источников питания.

Пользователи социальных сетей шутят, что робот, возможно, решил отомстить за плохое обращение. Эксперты же предполагают, что Unitree H1 мог находиться в состоянии падения, что привело к срабатыванию системы автокоррекции, используемой роботами для восстановления равновесия.

В конце апреля на видео попало, как робот-доставщик скрылся с места ДТП в Китае. Видеорегистратор автомобиля заснял необычную дорожную ситуацию: беспилотный самоходный фургон, движущийся по правому ряду, зацепил мотороллер за переднее левое колесо. На записи видно, как мотороллер волочится по асфальту за движущимся фургоном.

Ранее Маск рассказал, когда роботы заменят хирургов.