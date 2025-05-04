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В Литве ограничили поездки россиян на родину «без объективной причины»

В Литве начало действовать ограничение на поездки россиян в РФ и Белоруссию
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Литве начало действовать ограничение на поездки проживающих в республике россиян в РФ и Белоруссию, передает ТАСС.

Как уточняется, если граждане РФ в течение трех месяцев «без объективной причины» поедут в Россию или Белоруссию, их временный вид на жительство (ВНЖ) будет аннулирован.

По данным департамента миграции Литвы, в стране сейчас находятся 14,7 тыс. россиян, которых может коснуться эта мера.

Она пополнила пакет национальных санкций против РФ, которые прибалтийская республика ввела в 2023 году. С тех пор ограничения неоднократно продлевались. Сейчас они действуют до 2 мая 2026 года. Санкции предусматривают в том числе приостановку рассмотрения заявок на ВНЖ для граждан РФ и Белоруссии. Россиянам, въезжающим в Литву в исключительных случаях, запрещено покупать недвижимость, ввозить наличные гривны и оформлять электронный резидентский статус.

Ранее литовские силовики заподозрили россиянина в обходе санкций.

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