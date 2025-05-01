В Греции работники паромов и железнодорожники устроили забастовку

Общенациональная забастовка, объявленная Всегреческой морской федерацией, полностью парализовала паромное сообщение в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

В заявлении федерации, опубликованном в связи с акцией протеста, подчеркивается, что главные требования бастующих — восстановление в должности всех уволенных сотрудников, ликвидация нелегальных схем найма и подписание коллективных договоров для всех категорий морских работников.

Кроме того, профсоюз требует прекратить нарушения трудового законодательства, касающиеся рабочих графиков, а также добивается улучшения медицинского обеспечения для моряков.

Забастовка морских транспортников совпала по времени с первомайскими демонстрациями в Афинах, в которых приняли участие около семи тысяч человек, представителей двух крупнейших профсоюзов железнодорожников.

Сегодня в городе Нанте во французском регионе Пеи-де-ла-Луар правоохранительные органы применили водометы и слезоточивый газ для разгона участников беспорядков во время акции 1 мая.

Ранее в Греции из-за всеобщей забастовки отменили все авиарейсы.