У Boeing 737 подломилась носовая стойка на посадке

У самолета Boeing 737-400 нигерийской авиакомпании Max Air подломилась передняя стойка шасси при приземлении в международном аэропорту Маллам Амину Кано. Об этом сообщает местный портал Voice of Nigeria.

Борт выполнял рейс VM1605 из Лагоса. На борту находились 59 человек, включая экипаж из 6 человек. В результате авиаинцидента никто не пострадал. Пассажиры и экипаж покинули самолет, используя аварийные трапы. Проводится расследование инцидента.

30 декабря сообщалось, что в аэропорту казахстанского Актау произошел очередной авиаинцидент с прилетевшим из азербайджанского Баку самолетом. В 9:04 у прилетевшего самолета произошла проблема с носовой стойкой, которая является частью шасси. Аэродромные и наземные службы отбуксировали воздушное судно с взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что за один день произошло сразу пять инцидентов с самолетами Sukhoi Superjet 100.