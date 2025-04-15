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Проблемы с унитазами возникли у самолетов Boeing

Federal Register: у самолетов Boeing 787 возникли проблемы с унитазами
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Benoit Tessier/Reuters

У трех моделей самолетов Boeing 787 возникли проблемы с унитазами. Об этом сообщил Federal Register, официальный журнал правительства США, который содержит принятые государственными учреждениями предлагаемые правила и общественные сообщения.

На соответствующую проблему у самолетов компании Boeing моделей 787-8, 787-9 и 787-10 указало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Оно предложило принять новую директиву о летной годности для этих воздушных судов «в связи с сообщениями о коррозии одного или нескольких из восьми нижних монтажных узлов и прилегающих компонентов туалета в некоторых комнатах». Это потребует детальной проверки нижних монтажных узлов и центрального порога перегородки туалетов на предмет коррозии, внесения записи на табличке с информацией о внесении изменений и принятия соответствующих мер в соответствии с условиями эксплуатации, отметили в Federal Register.

В октябре 2024 года национальный совет по безопасности на транспорте США сообщал, что более 40 иностранных операторов самолетов Boeing 737 могут использовать самолеты с небезопасными деталями руля направления.

Ранее у Boeing 737 подломилась носовая стойка при приземлении.

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