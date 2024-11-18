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В Таиланде обезьяны сбежали из вольера и напали на полицию

«Тхаи Рат»: обезьяны сбежали из клетки и напали на отдел полиции в Таиланде

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Shutterstock

В прошедшие выходные группа обезьян сбежала из вольера в таиландском городе Лопбури и напала на полицейский участок и несколько частных домов. Об этом сообщает газета «Тхаи Рат».

По данным издания, животные раскачали и силой выломали клетку питомника. После этого обезьяны разбежались по городу и начали залезать в дома. Некоторые из них вломились в полицейский участок. Всех обезьян поймать не удалось. На данный момент сотрудники правопорядка проводят работы по поимке животных.

Как сообщает РИА Новости, обезьяны забрали все продукты, которые удалось найти. По версии СМИ, правоохранителям не удалось поймать ни одного животного, однако 40 приматов самостоятельно вернулись в вольер к часу кормежки.

До этого телеканал NBC News сообщил, что из исследовательского центра Alpha Genesis в Южной Каролине сбежали 40 подопытных обезьян. По данным канала, с животными проводили клинические испытания, в том числе по лечению расстройств головного мозга.

Ранее в Великобритании четыре енота сбежали из зоопарка на острове Уайт.

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